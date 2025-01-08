Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥ë¥Í¥µ¥¹¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÁ´½¾¶È°÷Ìó£²Ëü£±£°£°£°¿Í¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±£²·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î£µ¡óÌ¤Ëþ¤ËÅö¤¿¤ë¿Í°÷¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÄê´ü¾ºµë¤â¼è¤ê¤ä¤á¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¹­Êó¤¬£¸Æü¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë»Ô¶·¤ÎÆð²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤ê°ìÁØ¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â