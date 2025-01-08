²£ÉÍFC¤Ï8Æü¡¢MFÀ¶¿åÍªÅÍ(20)¤¬ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤Î²£²ÏÉðÂ¢ÌîFC¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£²ÃÆþÃæ¡¢²£²ÏÉðÂ¢Ìî¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£À¶¿å¤Ï²£ÉÍFC¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢2¼ïÅÐÏ¿¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ØÀµ¼°¾º³Ê¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç·×4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£J3¥ê¡¼¥°¤ØÉð¼Ô½¤