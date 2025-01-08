ÆüËÜ»þ´Ö£¹»þ£³£°Ê¬¤Ë¹ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡¦·î¼¡¡Ë¡Ê11·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡¦·î¼¡¡Ë¡Ê11·î¡Ë09:30 Í½ÁÛ2.2%Á°²ó2.1%¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)