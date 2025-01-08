¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á158.44±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+1.15±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§159.26¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§158.03 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§157.62¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2025/01/07157.30 2025/01/06157.65 2025/01/03157.24 2025/01/02157.23 2025/01/01157.01 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© Klug¥Áー¥à¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª