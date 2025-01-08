Hey! Say! JUMP¤¬¡¢4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖHey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H¡Ü¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ç24Ç¯12·î29Æü¡Á30Æü¡¢¡Ç25Ç¯1·î1Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢12·î31Æü¤ÎÇ¯±Û¤·¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¡¢18Ç¯ÌÜ¤ÎHey! Say! JUMP¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç4Æü´Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖH¡Ü¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬Ã´Åö¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡ÉÇÑÔÒ¤ÎÍ·±àÃÏ¡É¤ò¥â