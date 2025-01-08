¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¤Ç1¤«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÃæÅì½ô¹ñ¤È¤Î³°¸ò³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï7Æü¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¤«¤é8Æü¤Ç1¤«·î¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¹ñºÝÀþ¤Î±¿¹Ò¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¶õ¹Á¤Ç¤Ïµ¢¹ñ¤·¤¿¾èµÒ¤¬²ÈÂ²¤é¤ÈÊú¤­¹ç¤¤¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤â