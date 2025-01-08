FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï8Æü¡¢MF¹õÀî½ß»Ë(26)¤ÈDF¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å(25)¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤­¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹õÀî¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤éÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë½êÂ°¡£¥æ¡¼¥¹¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¿å¸Í¤Ë2¥·¡¼¥º¥ó´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£J2¤Ç67¹ç10ÆÀÅÀ¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÂçµÜ¤ËÉüµ¢¤·ÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢2022Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£2023Ç¯¤ËÄ®ÅÄ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢