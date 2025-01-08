·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿·Ç¯¹±Îã¤Î½Ë²ì¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿Âç¼ê´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¡¢½ÕÆ®¤Ç5%¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¼ê´ë¶È¥È¥Ã¥×¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë5%¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡×¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¡¦¿¢ÅÄ½Ó¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö24Ç¯¤Ï5.3%¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤Ç¤­¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤È