Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤±Ç²è¡ØLahn Mah¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢6·î13Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Û¤«¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§Âè82²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ4ÉôÌç¼õ¾Þ¡Ø¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹¡ÙË®Âê·èÄê¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿12ÅÀ¸ø³« ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥¿¥¤¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢½é½µ¤Î4Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ260Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4.1²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Ç¯´ÖºÇÂç¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤òµ­Ï¿¤·¡¢¥¿¥¤¹ñ