MLBÄÌ»»262¾¡¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼Åê¼ê¡Ê41¡Ë¤¬1Ç¯·ÀÌó¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ­¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ­¼Ô¤Ï¡Ö±¦ÏÓ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¸¡ºº¤òÂÔ¤Á1Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Íè·î42ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¾­Íè¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç20¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò²á¤´¤¹¤³