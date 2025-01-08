¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2¡¦34¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤¬Íè¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¤¿»³Î¤¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í¤ªÃÎ¤é¤»¤ÎÊý¤ò¡ª¡×¤È¿¶¤ë¤È¿ûÌî¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È1²ó¸À¤¦¤È¤¤¤¦¡£»³Î¤¤Ï¡Ö¤³¤ìÊ¬¤«¤ë¡©¤³¤ÎÀ¨¤µ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¾ì¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼Â¤Ïº£¼«Ê¬¤¬ÈÖÀë¤Ç