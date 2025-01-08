1·î5Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè39²ó ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ç¡¢SEVENTEEN¤¬¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç ËÜ¾Þ¤ÈÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ñ¾ì¤¬ÍÉ¤ì¤¿¥»¥Ö¥Á¤ÎÂçÇúÈ¯¥¹¥Æ¡¼¥¸SEVENTEEN¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë13¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢4¸ø±é¤Ç25Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤ÏÊ¼ÌòµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£¥¸¥å¥ó¤âÇÐÍ¥³èÆ°¤òÊÂ