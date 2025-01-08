SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ªÀµ·î¤Î°ËÀª»²¤ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¾ì½ê¡£¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ë³°µÜÆâµÜÎ¾Êý½ä¤Ã¤Æ¡¢¸æµ§Åø¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤ë¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡¢¥ê¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥à¡¼¥È¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ËÆ¬¤«¤é¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡È¤Ý¤«¤Ý¤«¥³¡¼¥Ç¡É»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é