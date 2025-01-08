RIIZE¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¸Î¶¿¡¦ºÂ´Ö¤Ë½ÐË×ºÇ¶á¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ÏRIIZE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öbye bye 2024¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï¡¢²ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë»Ñ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌý¤½¤Ð¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡Ä¡×¡Ö2025Ç¯¤â¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë