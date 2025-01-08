¡ã01·î07Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1322) Æü¶½¥ÑÃæ¹ñ£Á Åì¾ÚETF [ 8,613.0 | +0.63% ] (1776) »°°æ½»·úÆ» Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 1,062.0 | -0.56% ] (2164) ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò Åì¾Ú¥°¥íー¥¹ [ 325.0 | -0.30% ] (2850) ÌîÂ¼£Å£Ó£Ç¥³ Åì¾ÚETF [ 2,090.0 | -