8Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ10.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2770.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 2823.81¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 2797.07¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 2786.57¥Ý¥¤¥ó¥È7ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ 2780.50¥Ý¥¤¥ó¥È5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 2770.50¥Ý¥¤¥ó¥È8ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 2770.34¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 2749.