´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£¡Ö제 생각에는¡Ê¥Á¥§ ¥»¥ó¥¬¥²¥Ì¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö제 생각에는¡Ê¥Á¥§ ¥»¥ó¥¬¥²¥Ì¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤¹¤È¤­¤Ë¤è¤¯»È¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ö제 생각에는¡Ê¥Á¥§ ¥»¥ó¥¬¥²¥Ì¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦