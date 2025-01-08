2025Ç¯01·î08Æü¡Ê¿å¡Ë¼¯»ùÅç¸©¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó ¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Î¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¾ðÊó¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¹ñÆ»£³¹æ¡Ûー ¡Ú¹ñÆ»£±£°¹æ¡ÛÂ®ÅÙ°ãÈ¿ ¡Ú¼¯»ùÅç»ÔÆâ¡ÛÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¡¦¼«Å¾¼Ö ¡ÚÆî»§ÊýÌÌ¡ÛÂ®ÅÙ°ãÈ¿¡¦°ì»þÉÔÄä»ß¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¡¦¼«Å¾¼Ö ¡ÚËÌ»§ÊýÌÌ¡ÛÂ®ÅÙ°ãÈ¿¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È ¡Ú°¨ÎÉÊýÌÌ¡ÛÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¡¦ÄÌ¹Ô¶Ø»ß¡¦¼«Å¾¼Ö ¡ÚÂç¶ùÊýÌÌ¡Û·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È ¡Ú¼ï»Ò¡¦²°µ×ÅçÊýÌÌ¡Û&#12