モデル・女優の水原希子が、7日にインスタグラムを更新。今年初の投稿で、恋人であるピアニストのジョン・キャロル・カービーさんとの仲睦まじい様子を披露し反響が集まっている。【写真】水原希子、イケメン彼氏との密着SHOT水原は英語で「Lots of love and happiness in my heart」「2025 is beautiful already」とつづり、「Happy new year from down under AU」と、オーストラリアで新年を迎えたことを報告している。自