13ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ½ÀÆ»½Î½ÎÄ¹¤Î32ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏµîÇ¯¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¸ý¤ËÌµÍý¤ä¤ê¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡þÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îµ¿¤¤¤Ç7Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î½ÀÆ»½Î¤Î½ÎÄ¹¡¦ÀÐÌîÍ¦ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï13ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯10·î¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤ÇÄñ¹³¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·À­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿