¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/08¡ÛLDH JAPAN¤¬¡¢3·î¤è¤ê°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØGLOBAL JAPAN CHALLENGE 2025 ¡ÁCircle of Dreams¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTHE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÇÐÍ¥¤È¥­¥¹¢¡LDH¡¢°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«ºÅ·èÄê¡ØGLOBAL JAPAN CHALLENGE¡Ù¤Ï2013Ç¯¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò°éÀ®¤·¤è¤¦¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢Á°²ó¤Ï¸½ºßBALLISTIK BOYZ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±üÅÄÎÏÌé¡¢º½ÅÄ¾­¹¨¡¢¿¼ËÙÌ¤Íè¤¬¹ç³Ê¤·¡¢PROJEC