8Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ270±ß°Â¤Î3Ëü9730±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü83.3±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï353.3±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü2404Ëç¤À¤Ã¤¿¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2770.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ10.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ16.07¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 39730-270 12404 Æü·Ð225m