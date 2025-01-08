LDHJAPANは8日、3月から育成プロジェクト「GLOBALJAPANCHALLENGE2025〜CircleofDreams〜」を、12年ぶりに開催することを発表した。世界で活躍するアーティストの育成を目的に13年に開始。前回開催時は、現BALLISTIKBOYZの奥田力也（25）砂田将宏（24）深堀未来（25）が合格した。また、THERAMPAGE長谷川慎（26）龍（26）やFANTASTICS木村慧人（25）らも挑戦し、現在活躍中のアーティストを多く輩出している。将
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