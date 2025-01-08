ºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè75²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£Åö½é½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿41ÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢B¡Çz¤äÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê33¡Ë¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê66¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌÏÈ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½Ö´ÖºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨35.9¡ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹ÈÇò¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤í¤¦¤«¡©¹ÈÇò¤ò»ëÄ°¤·¤¿¿Í¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ÈÁÈ¡¢ÇòÁÈ¤´¤È¤ËºÇ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦²Î¼ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÇòÁÈÊÔ¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£¤Þ¤ºÂè3