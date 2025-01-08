µ¤¤Å¤±¤Ð32ºÐ¡£»Å»ö¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½çÄ´¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤¤Ç¯º¢¡×¤ÎÂç¿Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡Ö½çÄ´¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëµõ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¡£¹¥¤­¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤­¹ç¤¤¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«½ý¤Ä¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌµÆñ¡×¤Ç¡Ö¸­¤¤¡×ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡£¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÌÅÝ¤À¤·¡×¤½¤¦¿´¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îø¿Í¤¤¤Ê¤¤