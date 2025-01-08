2023Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç56ºÐ¤Î¸µÆ±Î½¤Ë¼«»¦¤ò¶¯Í×¤·»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¸µÆ±Î½¤ËË½¹Ô¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢8Æü¤Ë¤âºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯12·î3Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢ÈÄ¶¶¶èÆÁ´Ý¤ÎÅìÉðÅì¾åÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¹âÌî½¤¤µ¤ó¡ÊÅö»þ56¡Ë¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¹âÌî½¤¤µ¤ó¤ò¼«»¦¤Ë¸«¤»³Ý¤±¤ÆÅÅ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¡¢¸µÆ±Î½¤ÎÅÉÁõ²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥à¥¨