¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ·è¾¡¶Í°þ³Ø±à40¡½17Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ê2025Ç¯1·î7Æü²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë½¢Ç¤23Ç¯¤Î¶Í°þ³Ø±à¡¦Æ£¸¶½¨Ç·´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Ï10Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç²«¶â»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£Å¾µ¡¤Ï¸©Í½Áª¤ÇÇÔ¤ì¤Æ²Ö±à½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿14Ç¯ÅÙ¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤ÈÀ¸ÅÌ¤â»ä¤âÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼çÂÎÀ­¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³ØÇî»Î¤ÎÉÛ»ÜÅØ»á¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤®¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²þ³×¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ¯¸À¤Îµ¡²ñ