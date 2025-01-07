ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ã»È±»Ñ¤Î¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡Êº£²ó¤Î¡ËCM¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Î´Ø·¸¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯ÌÀ¤ë¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï