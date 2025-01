エストネーションは、さまざまなパブリックシーンで活躍する女性に向けた新ライン「ESTNATION THE FIRST(エストネーション ザ ファースト)」を、1月9日(木)より発売する。「ESTNATION THE FIRST」を展開する予定の店舗は、エストネーション六本木ヒルズ店、エストネーション大阪店、エストネーション公式オンラインストアだ。女性の知性と品格を際立てる「ESTNATION THE FIRST」「ESTNATION THE FIRST」のアイテムは、上質な素材と