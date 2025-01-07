µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼çÉ®¤òÌ³¤áºòÇ¯Ëö¤Ë98ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¹±Íº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶ñ¹ç¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö11·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÉÂµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤â½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌîµå¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¼¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹Ê¤ê½Ð