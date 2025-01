SOPHIAが2025年春、30周年アニバーサリーライブハウスツアー<“Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”>を開催することが発表となった。◆SOPHIA 画像ツアータイトルは、バンド初期のアルバム名を散りばめたもの。4月6日の宮城公演を皮切りに5月10日の福岡公演まで、北は北海道、西は福岡を廻る全国6ヶ所10公演のライブハウスツアーとなる。チケットのオフィシャルFC“Eternal”先行抽選受付は1月15日より。