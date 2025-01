音楽ユニット「globe」のKEIKOさん(52)とマーク・パンサーさん(54)が、大分放送のラジオ番組「JOY TO THE OITA+」2025年1月6日放送回に生出演。番組公式インスタグラムで2人の近影が公開された。「marcと新年会ょ」ビール片手に仲睦まじげ「JOY TO THE OITA+」公式インスタグラムは、1月6日に「2025年の生放送は、まもなくスタートです!! メッセージお待ちしていますよ」と投稿。マークさん、KEIKOさん、賎川寛人アナウンサ