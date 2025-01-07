7Æü¸á¸å5»þ32Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡Åç¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÄ»Åç¶á³¤¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½420km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï6.0¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¸ÅÅÂÄ®¤ÈÁÐÍÕÄ®¡¢¤½¤ì¤ËÏ²¹¾Ä®¡¢°ñ¾ë¸©¤Î³Þ´Ö»Ô¡¢¾®Èþ¶Ì»Ô¡¢°ñ¾ëÄ®¡¢°ñ