»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¤Ï7Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼è°ú¤Ç6Æü¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤ä¥í¥°¥¤¥ó¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¹¹¿·¤ËÈ¼¤¦ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¡£¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¼è°ú¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¸áÁ°¡¢¸ÜµÒ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£Æ±¾Ú·ô¤Ï¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤´ÉÔÊØ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£