¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈËÌÅÍ¾½¡Ê57¡Ë¤¬7Æü¡¢TOKYOMX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬ÌµÄËÊ¬ÊÚ¡Ê¤Ö¤ó¤Ù¤ó¡Ë¤ÎÈñÍÑ¤ò½õÀ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÄê¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÉáÄÌÊ¬ÊÚ¡£ÌµÄË¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£½Ð»ºÊýË¡¤Ã¤Æ¡¢ÌµÄË¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿åÃæÊ¬ÊÚ¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¼¡Âè¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Ï»×¤Ã