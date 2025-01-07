³ÒÏ¢ è§¶Ì¤µ¤ó¡ÊÃæ¹ñ½Ð¿È¡Ë¤é7¿Í¤¬Äó¸À½ñ¤òÄó½Ð ²¬»³»Ô¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤¬¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢²¬»³»ÔÄ¹¤ËÄó¸À½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê²¬»³»Ô³°¹ñ¿Í»ÔÌ±²ñµÄ¡¿³ÒÏ¢ è§¶Ì¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶­¤¬¤¢¤ë¡× ¡Ê²¬»³»Ô¡¿Âç¿¹²íÉ× »ÔÄ¹¡Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î³§¤µ¤óÊý¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¬»³¤Î³¹¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡× ²¬»³»Ô³°¹ñ¿Í»ÔÌ±²ñµÄ¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤ÇÃæ¹ñ½Ð¿È¤ÎÂç³Ø±¡À¸