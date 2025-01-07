ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÎ¶Æó¤ÎºÊ¡¦°¦¤µ¤ó¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë°áÎÁÉÊÅ¹¡ØGU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¡Ù¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢°¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇ¶á¸ü¼ê¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤Æ¿²¤ë¤È´À¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÇö¼ê¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯ÊÁ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖSALEÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É GU¤Ç¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¹ØÆþ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿§¤Ï»°¿§¤¢¤ê¤Þ