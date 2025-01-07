¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£Æ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¡á01/07±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á ¾å³¤Æ¼ 1.03¡ó ÂçÏ¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤· 0.04¡ó ¾å³¤°Û·ÁÅ´¶Ú -0.55¡ó ¾å³¤½ÅÌý -1.04¡ó ¾å³¤¥´¥à -1.04¡ó ÂçÏ¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó -1.19¡ó ¡ö¿ôÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ¡ó