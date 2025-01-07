ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï7Æü¡¢¿··¿¤Î¶ËÄ¶²»Â®ÃæÄ¹µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò6Æü¤Ë»î¸³È¯¼Í¤·¡¢¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯11·î°ÊÍè¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ¡£°ìÊý¤Î´Ú¹ñ·³¤Ï7Æü¡¢Èô¹Ôµ÷Î¥¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¡Ö¡Øµ½âÖ¡Ê¤®¤Þ¤ó¡Ë¡Ù¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÄê¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¸³È¯¼Í¤Ï¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¹Ù³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²»Â®¤Î12ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ëÂ®ÅÙ¤òµ­Ï¿¤·¡¢Âè1¼¡ÄºÅÀ¹âÅÙ¤Ï99.8¥­