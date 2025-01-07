ÀÖ¤¯ÅÀÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ¤ÎÁõÃÖ¡£¤½¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÃËÀ­¤ÎÂÎ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂÎ¸³¼Ô¡§¤ª¡Á¡¢¤¤¤Æ¤Æ¤Æ¤Æ¤Æ¡¢¤¢¡¼¡¢¤³¤ìºÂ¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ê¥ª¥Î¥¤¥É¡×¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤Ç¡¢²¼Ê¢Éô¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÀ¸ÍýÄË¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¡É¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³¼Ô¡§¤ª¡¼¡¢¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤ÍÀ¸ÍýÄË¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤­¤Ä¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²¬ÅÄ²Ö»Ò¤µ¤ó¡£¡ÈÀ¸ÍýÄË¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤á¤Æ