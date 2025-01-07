[ËÌµþ £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤ÎÌ±´ÖÉÔÆ°»ºÄ´ºº²ñ¼Ò¡¢Ãæ¹ñ»Ø¿ô¸¦µæ±¡¤¬£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯¤Î½»Âðº¹¤·²¡¤µ¤¨·ï¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÄãÌÂ¤ä·Êµ¤²óÉü¤Î¤â¤¿¤Ä¤­¤òÇØ·Ê¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î±äÂÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Ç¯¤Ï£³£·Ëü¸Í¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨½»Âð¤¬¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡££²£³Ç¯¤Ï£³£¶Ëü£´£°£°£°¸Í¤À¤Ã¤¿¡£¶¥Çä¤ÇÇäµÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º¹¤·²¡¤µ¤¨½»Âð¤Ï£±£±Ëü£·£°£°£°¸Í¡£¼è°úÁí³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ£±¡¥£¹¡ó¸º¤Î£±£¶£³£¶²¯¸µ