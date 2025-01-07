À¸ÅÌ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Üー¥É¤Î½üËë¼°´Ýµµ»ÔÂç¼êÄ® 7·î¤Ë¹áÀî¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÊ¸²½º×¡×¤Þ¤Ç200Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ýµµ»Ô¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿³«ËëÆü¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Üー¥É¤Î½üËë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ´Ýµµ¾ë¤ò¸«¾å¤²¤ë´Ýµµ»ÔÌò½ê¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¸©¶µ°Ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»Áí¹çÊ¸²½º×¡×¤Ï¹â¹»À¸¤Î·Ý½Ñ¤äÊ¸²½¤Îº×Åµ¤Ç¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤«¤é6Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤«¤éÌó2Ëü¿Í