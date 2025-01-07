俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第68回（8日）の場面カットが公開されている。【写真】元アイドルが激変！ 衝撃のヤマンバギャル姿前回は、翔也（佐野勇斗）の母・幸子（酒井若菜）が栃木から神戸の理容店にやって来て、結（橋本環奈）と翔也は急ぎ米田家へ向かう。幸子は、翔也が婿になるこ
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