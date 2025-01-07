新人ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYESが、1月4日に福岡・みずほPayPayドーム福岡にて行われた『第39回 ゴールデンディスクアワード』で結成後初ステージを披露し、話題を集めた。【映像】結成1週間でドームでパフォーマンスする様子CLOSE YOUR EYESは、韓国人5人、日本人1人、中国人1名の計7名のメンバーで構成される新たなボーイズグループ。JTBC主催によるサバイバルオーディション番組『Project 7』を経て2024年12月27日