¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü 100¡ó¡Ä¡ÄÃæÎ© ¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó ¡Ú1·î¡Û £·Æü(²Ð) 109.67¡¿776±ß¹â¡¦4Ëü±ßÂæ²óÉü £¶Æü(·î) 103.54¡¿587±ß°Â¡¦3Ëü9500±ß³ä¤ì ¡Ú12·î¡Û 30Æü(·î) 107.23¡¿386±ß°Â¡¦4Ëü±ß³ä¤ì 27Æü(¶â) 108.52¡¿713±ß¹â¡¦4Ëü±ßÂæ²óÉü 26Æü(ÌÚ) 106.02¡¿437±ß¹â¡¦3Ëü9500±ßÂæ²óÉü 25Æü(¿å) 100.21 24Æü(²Ð)97.56 23Æü(·î) 100.81¡¿459±ß¹â¡¦3Ëü9000±ßÂæ²óÉü 20Æü