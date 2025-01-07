¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂçË¤¡¦¥ë¥Ã¥«¡¼¤È5Ç¯94²¯±ß¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤ÈÊÆÊóÆ»¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼çË¤¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È5Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯6500Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ­¼Ô¤éÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£30ºÐ¤Î¥ë¥Ã¥«¡¼¤Ï2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ35°Ì¡Ë¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÆþ¤ê¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ø°Ü¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï145»î¹ç½Ð¾ì¡¢