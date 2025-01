アメリカのラスベガスで開催されている世界最大級の家電見本市「CES 2025」において、SamsungがAIを活用したパーソナルスクリーン体験を提供する「Samsung Vision AI」を発表しました。Samsung Unveils Vision AI and New Innovations at CES First Look 2025, Delivering Personalized, AI-Powered Screens to Enrich Everyday Lifehttps://news.samsung.com/us/samsung-unveils-vision-ai-new-innovations-ces-first-look-2025-d