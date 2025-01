NVIDIAが小型のAIスーパーコンピューター「GB10」を発表しました。GB10ではLinuxベースの「NVIDIA DGX OS」が動作し、2台のGB10を組み合わせることでパラメーター数4050億のAIモデルをローカルで動作させられます。また、NVIDIAの自動運転エコシステムにトヨタが加わることやAIロボットの仮想テスト環境「Mega」の提供開始なども発表されています。NVIDIA Puts Grace Blackwell on Every Desk and at Every AI Developer’s Finger