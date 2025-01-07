ºå¿À¤Ï7Æü¡¢¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥é³°Ìî¼ê¡Ê24¡áÁ°¥á¥Ã¥Ä»±²¼1A¡Ë¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï134¡£12·î¤Ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë90¡¢93¥­¥í¤ÎÄ¹¿È¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµåÊ¸