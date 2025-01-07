David Shepardson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Ï£µÆü¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î£¶£°ÃúÌÜ°ÊÆî¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ËÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò²Ý¤¹¡Ö½ÂÂÚÀÇ¡×¤òÊÆ¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡££¶£°ÃúÌÜ°ÊÆî¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñºÇ°­¤Î½ÂÂÚÃÏÂÓ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö½ÂÂÚÀÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Ë£¹¥É¥ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¹¤ÏºÇÂç£²£±¡¥£¶£°¥É¥ë¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¡£Ìë´Ö¤Ï£·£µ¡ó°ú¤­¡£Ä§¼ý¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥ÈÅÅ»ÒÆÉ¤ß¼è¤êÁõÃÖ¤òÄÌ¤¸¤Æ£±Æü